Почему стоит отказаться от сахара и чем его заменить

Отказ от сахара может стать первым шагом к более здоровой и энергичной жизни. Избавление от сладостей не только поможет контролировать вес, но и снизит риск развития хронических заболеваний, улучшит состояние кожи и повысит уровень энергии, передает Tengri Sport. Этот простой, но решительный шаг способен кардинально изменить ваше самочувствие и качество жизни.