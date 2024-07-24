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Госдума приняла поправку о гауптвахте за использование гаджетов на СВО

Госдума поддержала поправку об отправке на гауптвахту участников военной операции за использование электронных технических средств, способных передавать данные геолокации. Дисциплинарный арест до десяти суток будет назначаться по решению командиров воинских частей, начальников органов военной полиции или начальников гарнизонов.

Источник: РИА "Новости"

Поправку подготовили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов (оба — «Единая Россия»). Ее внесли ко второму чтению законопроекта «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО».

В поправке речь идет о нарушении запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы электронные изделия «бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации». Также дисциплинарным проступком считается распространение в СМИ или в интернете данных, которые могут определить принадлежность военнослужащих к вооруженным силам РФ, или информации о деятельности воинских частей и других организаций, входящих в состав армии.

Поправки критиковал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, который заявил, что бойцы на передовой не откажутся от использования гаджетов с выходом в интернет. По его словам, из-за «прошлых провалов Минобороны России в части обеспечения армии надежной связью» военные активно пользуются интернетом и мессенджером Telegram. Картаполов заверил, что поправки не будут касаться гаджетов, используемых для работы.

закон
Госдума