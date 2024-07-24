Госдума приняла поправку о гауптвахте за использование гаджетов на СВО

В поправке речь идет о нарушении запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы электронные изделия «бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации». Также дисциплинарным проступком считается распространение в СМИ или в интернете данных, которые могут определить принадлежность военнослужащих к вооруженным силам РФ, или информации о деятельности воинских частей и других организаций, входящих в состав армии.