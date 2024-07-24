Госдума приняла поправку о гауптвахте за использование гаджетов на СВО

Поправку подготовили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов (оба — «Единая Россия»). Ее внесли ко второму чтению законопроекта «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО».
В поправке речь идет о нарушении запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы электронные изделия «бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации». Также дисциплинарным проступком считается распространение в СМИ или в интернете данных, которые могут определить принадлежность военнослужащих к вооруженным силам РФ, или информации о деятельности воинских частей и других организаций, входящих в состав армии.
Поправки критиковал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, который заявил, что бойцы на передовой не откажутся от использования гаджетов с выходом в интернет. По его словам, из-за «прошлых провалов Минобороны России в части обеспечения армии надежной связью» военные активно пользуются интернетом и мессенджером Telegram. Картаполов заверил, что поправки не будут касаться гаджетов, используемых для работы.