Новая синяя разметка появилась на дорогах Алматы

Ранее платные парковки обозначались только информационными табличками с кругами и цифрами 5, 10 и 20, что не всегда ясно указывало границы парковочных зон. Теперь благодаря синей разметке водители смогут лучше понимать границы платной парковки и избегать недоразумений.
По словам представителей Almaty Parking, данная мера направлена на улучшение порядка и удобства использования парковочных мест. Ожидается, что синие зоны помогут водителям избежать штрафов и облегчат поиск свободных мест для парковки.
«Разметка синего цвета уже появились на улице Наурызбай батыра и далее будет наноситься на всех коммунальных платных автопарковках. Дорожный знак при плотном трафике можно не заметить, а синяя разметка привлекает внимание. Это часть программы по улучшению городской инфраструктуры и повышению уровня комфорта для жителей и гостей Алматы. Водители транспортных средств уже сейчас могут оценить все преимущества новой системы, которая делает процесс определения зоны парковки более простым и понятным».