Новая синяя разметка появилась на дорогах Алматы

«Разметка синего цвета уже появились на улице Наурызбай батыра и далее будет наноситься на всех коммунальных платных автопарковках. Дорожный знак при плотном трафике можно не заметить, а синяя разметка привлекает внимание. Это часть программы по улучшению городской инфраструктуры и повышению уровня комфорта для жителей и гостей Алматы. Водители транспортных средств уже сейчас могут оценить все преимущества новой системы, которая делает процесс определения зоны парковки более простым и понятным».