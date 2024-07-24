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Новая синяя разметка появилась на дорогах Алматы

На улице Наурызбай батыра в Алматы с начала месяца появилась новая синяя разметка. В Almaty Parking сообщили, что так теперь будут выделяться зоны коммунальных платных парковок, передает Tengri Auto.

Источник: Almaty Parking

Ранее платные парковки обозначались только информационными табличками с кругами и цифрами 5, 10 и 20, что не всегда ясно указывало границы парковочных зон. Теперь благодаря синей разметке водители смогут лучше понимать границы платной парковки и избегать недоразумений.

По словам представителей Almaty Parking, данная мера направлена на улучшение порядка и удобства использования парковочных мест. Ожидается, что синие зоны помогут водителям избежать штрафов и облегчат поиск свободных мест для парковки.

«Разметка синего цвета уже появились на улице Наурызбай батыра и далее будет наноситься на всех коммунальных платных автопарковках. Дорожный знак при плотном трафике можно не заметить, а синяя разметка привлекает внимание. Это часть программы по улучшению городской инфраструктуры и повышению уровня комфорта для жителей и гостей Алматы. Водители транспортных средств уже сейчас могут оценить все преимущества новой системы, которая делает процесс определения зоны парковки более простым и понятным».

прокомментировали в Almaty Parking.