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Пляжи Калининградской области полны нарушений

В ходе проверок прокуроры выявлены нарушения при организации мест купания на городских пляжах в Зеленоградске, Багратионовске, Мамоново, Правдинске, Железнодорожном, Светлогорске, Янтарном, Пионерском и других городах Калининградской области.

Источник: КалининградLive

Практически на каждом муниципальном пляже выявлены нарушения, связанные с размещением спасательного оборудования и обязательной информации. Так, в Правдинске и Светлогорске прокуроры установили факты непрохождения спасателями специального обучения и отсутствие документов, подтверждающих квалификацию. Прокурором города Советска приняты меры в связи с отсутствием ограждения причала на набережной вдоль реки Неман.

Прокуратура Краснознаменского района по итогам проверки, проведенной в связи с гибелью ребенка, обратилась в суд с иском о возложении на администрацию муниципального округа обязанности разработать и согласовать правила эксплуатации гидротехнического сооружения.

После вмешательства прокуроров нарушения устранены.

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