Пляжи Калининградской области полны нарушений

Практически на каждом муниципальном пляже выявлены нарушения, связанные с размещением спасательного оборудования и обязательной информации. Так, в Правдинске и Светлогорске прокуроры установили факты непрохождения спасателями специального обучения и отсутствие документов, подтверждающих квалификацию. Прокурором города Советска приняты меры в связи с отсутствием ограждения причала на набережной вдоль реки Неман.