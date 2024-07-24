Пляжи Калининградской области полны нарушений

Практически на каждом муниципальном пляже выявлены нарушения, связанные с размещением спасательного оборудования и обязательной информации. Так, в Правдинске и Светлогорске прокуроры установили факты непрохождения спасателями специального обучения и отсутствие документов, подтверждающих квалификацию. Прокурором города Советска приняты меры в связи с отсутствием ограждения причала на набережной вдоль реки Неман.
Прокуратура Краснознаменского района по итогам проверки, проведенной в связи с гибелью ребенка, обратилась в суд с иском о возложении на администрацию муниципального округа обязанности разработать и согласовать правила эксплуатации гидротехнического сооружения.
После вмешательства прокуроров нарушения устранены.