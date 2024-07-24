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В Волгограде на Ангарском ликвидируют последствия провала, куда угодила «Лада»

Причиной провала асфальта на улице Ангарской, 17 стала авария на коммунальных сетях.

В Дзержинском районе Волгограда ремонтные бригады приступили к восстановительным работам на улице Ангарской, 17, где сегодня утром под асфальт провалился автомобиль. Как сообщили в «Концессиях водоснабжения», причиной провала стали авария на коммунальных сетях и обильные осадки. Грунт подмыло, асфальт ушел под землю, а вслед за ним нырнула белая «Лада».

— На период проведения восстановительных работ сужено движение транспортных средств на две полосы в сторону центрального района, — отмечают коммунальщики.

Место провала на дороге, где идут работы, огородили, чтобы в яму не попали другие автомобили.

Еще один автомобиль 24 июля нырнул колесом в провал на дороге в Кировском. В Дзержинском районе на проезде Дорожников движение было ограничено из-за превратившейся в море дороги. Провалился асфальт на пешеходной части. На месте дежурили экипажи ДПС.