В Волгограде на Ангарском ликвидируют последствия провала, куда угодила «Лада»

В Дзержинском районе Волгограда ремонтные бригады приступили к восстановительным работам на улице Ангарской, 17, где сегодня утром под асфальт провалился автомобиль. Как сообщили в «Концессиях водоснабжения», причиной провала стали авария на коммунальных сетях и обильные осадки. Грунт подмыло, асфальт ушел под землю, а вслед за ним нырнула белая «Лада».