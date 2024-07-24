Брачный договор в Казахстане: от каких потенциальных рисков он может защитить

— Брачный договор — один из наиболее действенных инструментов для решения потенциальных имущественных споров супругов, так как позволяет заблаговременно определить, кому и что достанется в случае развода. Как и любой договор, форма которого соблюдена (в данном случае — нотариальная), он имеет обязательную силу для подписавших его сторон. В нем допустимо определить, какое имущество является личным каждого супруга, а какое — совместным, а также заранее установить порядок его раздела. Причем брачный договор можно заключить как в отношении любого имущества, в том числе планируемого к приобретению в будущем, так и в отношении отдельных его видов.