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Очередь на Крымский мост выросла втрое

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. В очереди на подъезде к Крымскому мосту проезда ожидают 430 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

Затор начал формироваться в полдень. В очереди со стороны Керчи стояли 128 авто. За два часа число машин выросло более чем в три раза.

«По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 430 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в сообщении.

Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута — 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.