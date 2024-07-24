Очередь на Крымский мост выросла втрое

Затор начал формироваться в полдень. В очереди со стороны Керчи стояли 128 авто. За два часа число машин выросло более чем в три раза.
«По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 430 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в сообщении.
Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута — 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.