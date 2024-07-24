Как не ошибиться в написании «также» и «так же» — разъяснение филолога

Правила русского языка порой могут даваться тяжело, ведь в них так много подводных камней и нюансов, которые непросто понять с первого раза. Если вы постоянно задаетесь вопросом, как написать «также» — слитно или раздельно, в этой статье вы найдете ответ. «Газета.Ru» вместе с филологом разобралась в сложностях правила.
«Так же» и «также» — какая часть речи.
Как рассказала в беседе с «Газетой.Ru» филолог, старший преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Бубенчикова, важно понимать, что конструкции «так же» и «также» — это разные части речи.
«Также» — сочинительный союз, который появился в результате слияния наречия «так» и частицы «же». А «так же» — это местоименное наречие с частицей «же», которое правильно писать раздельно.
Как научиться отличать «так же» от «также».
Главная разница между «так же» и «также» — наличие сравнения в первом случае и отсутствие сравнения во втором.
В случае местоименного наречия «так же» частица «же» легко переносится или опускается в предложении без потери смысла.
Если в предложении уже есть сравнительная конструкция с «как и» или «как», «так же» точно пишется раздельно. Пример: «Владислав любил кошек так же, как и собак».
В случае употребления союза «также» никакого сравнения в предложении нет. Союз соединяет части сложного предложения или однородные члены. Его легко можно заменить на «и» или «тоже». Примеры: «Мама любит плавать, а также кататься на велосипеде» (в значении «мама любит плавать и кататься на велосипеде»; «мама любит плавать, кататься на велосипеде тоже»).
Когда пишется «также».
При варианте слитного написания «также» выступает в качестве производного союза — союза, который появился в результате образования от слов других частей речи. Чтобы понять, как правильно его писать — слитно или раздельно, попробуйте заменить этот союз на другой, например, на «и», «тоже», «кроме того», «еще», или вообще опустить его. При этом важно помнить, что у него нет значения сравнения.
Примеры:
* Все, что у нас ни было, мы отдали. Наш домик на Петербургской стороне, который батюшка купил полгода спустя после переселения нашего в Петербург, был также продан. (Ф. М. Достоевский, «Бедные люди»). Также = тоже.
* Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но и не лишенный лукавого кокетства красивой женщины. (А. И. Куприн, «Олеся»). Также = кроме того.
* Известно было также, что и к мадам де Помпадур проник он отнюдь не с помощью какой-то «особенности», а просто с помощью денежных приношений, и при ее посредстве избавился от суда и даже получил высшее против прежнего назначение. (М. Е. Салтыков-Щедрин, «История одного города»). Также = и.
Когда пишется «так же».
При раздельном написании «так же» обязательно обращайте внимание на сравнительную конструкцию «как и». Если вы видите в предложении «так же, как и», то перед вами случай раздельного написания. Еще один рабочий способ понять, как писать — слитно или раздельно, — убрать частицу «же». Если предложение не утрачивает значение, то «так же» пишется раздельно.
Нередко «так же» можно заменить на «таким образом», «точно так». Стоит помнить, что наречие отвечает на вопросы: «каким образом?», «как?», поэтому, если вы можете применить их к словосочетанию, то перед вами вариант раздельного написания.
Примеры:
* Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. (М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»). Частицу «же» можно опустить без потери значения.
* Ассоль так же подходила к этой решительной среде, как подошло бы людям изысканной нервной жизни общество привидения, обладай оно всем обаянием Ассунты или Аспазии: то, что от любви, — здесь немыслимо. (Александр Грин, «Алые паруса»). К конструкции «так же» можно задать вопросы: «каким образом?», «как?».
* Борис. Ах, кабы знали эти люди, каково мне прощаться с тобой! Боже мой! Дай Бог, чтоб им когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь. Прощай, Катя! (Обнимает ее и хочет уйти.) (А. Н. Островский, «Гроза»). В сочетании с «так же» используется «как».
Проверьте себя.
Задания.
1. Мы ___ как и они, любим ходить в горы.
2. Анна, а ___ ее сестра, поехали в деревню.
3. Он ___ быстро бегает, как зверек, что его трудно догнать.
4. Она любит читать книги, а ___ писать рассказы.
5. Мы решили поступить ___, как нам советовали.
6. Иван, а ___ Петр, пришли на встречу вовремя.
7. Он умный, а ___ внимательный студент.
8. Солнце светит ___ ярко, как и вчера, что невозможно смотреть без очков.
9. Они ___, как и мы, собираются в путешествие.
10. В классе все дети, а ___ их учитель, готовились к празднику.