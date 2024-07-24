Как не ошибиться в написании «также» и «так же» — разъяснение филолога

* Известно было также, что и к мадам де Помпадур проник он отнюдь не с помощью какой-то «особенности», а просто с помощью денежных приношений, и при ее посредстве избавился от суда и даже получил высшее против прежнего назначение. (М. Е. Салтыков-Щедрин, «История одного города»). Также = и.