Почему любителям татуажа и духов опасно загорать

Окунуться в фонтан ультрафиолета, дать коже пропитаться живительным летним теплом… Увы и ах: эти радости недоступны тем, кто знаком с аллергией на солнце.
Вместо ровного загара даже после короткого пребывания под жаркими лучами — дико зудящие высыпания. В придачу — высокая температура, головокружение и общее недомогание. А на пораженных участках нередко остается пигментация, от которой еще попробуй избавься.
В общем, кому лето красное в радость, а кому — сплошные страдания. На языке медиков аллергия на солнце — фотодерматит, или фотодерматоз: заболевание, связанное с повышенной чувствительностью кожи к ультрафиолетовому излучению. С этой напастью сталкивается каждый пятый. Самые уязвимые — люди со светлой кожей и маленькие дети, у которых еще не налажен механизм защиты.
Само солнце не аллергенно, но под его воздействием в организме могут накапливаться вещества, вызывающие острую реакцию. Если такое вещество находится на поверхности кожи, речь об экзогенном фотодерматите. В случае, когда проблема связана с нарушением работы внутренних органов, говорят об эндогенном фотодерматите.
Экзогенный фотодерматит. Яркий пример — луговой дерматит. Во время цветения многие растения выделяют органические соединения фурокумарины. Если они осядут на коже и туда попадут ультрафиолетовые лучи, не исключено воспаление. Такая же реакция возможна при использовании кремов, мазей, духов и дезодорантов. Особенно агрессивен эозин, который входит в состав губной помады, и парааминобензойная кислота — ингредиент солнцезащитных кремов. Схожее действие у полиненасыщенных жирных кислот, ретиноидов, масла бергамота, зверобоя, розы, мускуса, сандала, борной и салициловой кислоты, фенола, ртутных препаратов.
Фотодерматит часто вызывают антибиотики, антигистаминные средства, сердечно-сосудистые, нестероидные противовоспалительные, цитостатики, оральные контрацептивы.
Особенно остро кожа реагирует на солнечные лучи после пилинга и татуажа с использованием солей кадмия. Если появилась пигментация, удалять ее лучше осенью, когда не будет активного солнца. Кстати, пятнистость на коже иногда указывает на дефицит железа.
Воспаление может проявиться через несколько часов, а то и дней после того, как вы погрелись на солнце. Или даже так: никогда не было, а потом началось.
Эндогенный фотодерматит. Причина аллергии — в нарушении работы иммунной системы и сбое обмена веществ. К эндогенным фотодерматитам относятся такие заболевания, как пигментная ксеродерма, солнечная экзема, солнечная почесуха, полиморфный фотодерматоз.
Полнолицевое покрытие (фейскини) помогает защитить людей от укусов медуз и водорослей, что привело к его огромной популярности.
Выйти из тени
Что делать людям с чувствительной кожей? Советует дерматолог Альбина Курлаева:
— загорать под тентом или зонтом, до 11 часов и после 16;
— летом носить головной убор и свободную одежду изо льна или хлопка. В ней же и купаться. Пользоваться зонтом;
— каждые два часа использовать средства с высокой фотозащитой. Важно, чтобы крем содержал защиту от UVB лучей (SPF) и UVA лучей (PPD) — именно они вызывают фотодерматоз. И лучше взять средство на водорастворимой основе: жировые забивают поры и могут создавать парниковый эффект;
— на пляже не пользоваться одеколоном, духами и увлажняющими кремами с содержанием спирта.
— сок манго, пастернака, сельдерея, моркови, петрушки повышает фоточувствительность, когда вступает в контакт с кожей. Есть все это перед выходом на солнце не надо.
Если кожа воспалилась, можно воспользоваться пантенолом, мазью с ланолином, цинком, метилурацилом. С народными средствами осторожнее — они способны усилить реакцию. Если не становится хуже, приложите к пораженному месту листы капусты, кружочки огурца или картофеля, обработайте его хозяйственным мылом. В любом случае стоит показаться врачу, чтобы понять: это фототоксическая реакция или другое заболевание. Возможно, понадобится лечение гормональными мазями и препаратами, которые нормализуют функцию печени, улучшают обмен веществ и восстанавливают кожу. От зуда назначают антигистаминные препараты, не вызывающие аллергии на солнце. Если фотодерматит регулярно повторяется, есть риск развития экземы.
Сага о вампирах
Порфирия — заболевание, связанное с фоточувствительностью, могло породить легенду… об упырях. Больные с обезображенной ожогом кожей страдают еще и поражением нервной системы. В состоянии психоза могут проявлять агрессию — стремятся кого-то «укусить». Кроме того, у них кровоточат десны, а моча и эмаль зубов окрашиваются в ярко-красный цвет. К тому же, их часто скручивают судороги, при которых человек способен прокусить себе щеки или язык и вызвать кровотечение. Несчастные могут вести сносное существование только в темноте, и понятно, какую репутацию таким поведением они заслужили у окружающих.
Кстати
Масло для загара, нанесенное на светлую, не тронутую солнцем кожу, может вызвать ожог. Его используют, когда загар уже есть, — следующий слой ляжет ровнее. Если получили ожог, уже дома на чистую, сухую кожу нанесите кокосовое масло.
Знатоки советуют выходить на солнце в обед, когда лучи падают вертикально и площадь их соприкосновения с телом минимальна. Разумеется, не забыть прикрыть голову. Начинать с 10 мин. — кожа привыкнет и станет вырабатывать витамин Д — свой, не из таблеток. Касается тех, у кого нет аллергии.