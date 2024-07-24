Почему любителям татуажа и духов опасно загорать

Порфирия — заболевание, связанное с фоточувствительностью, могло породить легенду… об упырях. Больные с обезображенной ожогом кожей страдают еще и поражением нервной системы. В состоянии психоза могут проявлять агрессию — стремятся кого-то «укусить». Кроме того, у них кровоточат десны, а моча и эмаль зубов окрашиваются в ярко-красный цвет. К тому же, их часто скручивают судороги, при которых человек способен прокусить себе щеки или язык и вызвать кровотечение. Несчастные могут вести сносное существование только в темноте, и понятно, какую репутацию таким поведением они заслужили у окружающих.