«Узнает голос погибшего хозяина на видео»: как сложилась судьба собаки Дочи, которую спас боец СВО из Бурятии

— Брата нет с нами уже почти полтора года. Но собака помнит его. Недавно я пересматривала видеоролики, которые он снимал из зоны СВО. Доча внимательно вслушивалась в его голос, реагировала…
Эту трогательную историю КП-Иркутск рассказывала ранее. Боец СВО из Бурятии подобрал в зоне боевых действий щенка и назвал его Дочей. Мужчина хотел подарить животному дом и перевезти его к себе на малую родину, когда ему представится отпуск. Однако осуществить это он не успел… В феврале 2023 года боец погиб от ранения танкового снаряда. Планы погибшего осуществила его родная сестра. С помощью волонтеров Доча преодолела несколько тысяч километров, чтобы воссоединиться с семьей любимого хозяина. Как складывается их жизнь сейчас?
Подобрал и назвал Дочей.
37-летний Андрей (имена героев изменены в целях безопасности бойцов — прим. Редакции) отправился в зону СВО в сентябре 2022 года после объявления о проведении частичной мобилизации. Ушел вслед за родным младшим братом Алексеем, которого призвали чуть ранее.
— Андрей отправился в военкомат, когда узнал, что Леша получил повестку. Он всю жизнь заботился о брате и переживал за него, — рассказывала КП-Иркутск сестра погибшего бойца Екатерина. — Ребята вместе прошли военную подготовку и их направили в Донецк. Андрей был гранатометчиком, а Леша его помощником.
В один из дней службы, в разрушенной деревне Андрей обнаружил щенка. Найденыш оказался девочкой и был на улице совершенно один. Сибиряк не смог оставить кроху там и забрал с собой.
— Назвал Дочей, так как всегда мечтал иметь детей. Обзавестись собственной семьей, он, к сожалению, не смог. Щенок поселился с братом прямо в блиндаже. Доча спала в его ногах. Андрей делил с ней солдатский обед, играл, пытался дрессировать. Она очень радовала его и помогала отвлечься в тяжелую минуту…
Помогли добраться до дома.
Как рассказывает Екатерина, Доча жила вместе с Андреем прямо в окопах. Мужчина оборудовал для нее спальное место в ногах. Боец несколько месяцев делился с малышкой едой, а она в ответ дарила ему свою преданность и любовь.
— Брат просил меня отправить ему в посылке витамины для Дочи, ошейники на вырост, миски. Он очень сильно успел привязаться к ней. В марте у Андрея был запланирован отпуск. Он хотел перевезти собаку домой. Даже ездил с ней в ветклинику, чтобы поставить необходимые прививки.
Однако в свой день рождения Екатерина узнала страшную новость: Андрей погиб. Бойца ранил осколок танкового снаряда. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Утрата близкого человека стала тяжелым испытанием для женщины. Сибирячка занималась подготовкой к похоронам. Но все время ей не давала покоя мысль о том, что в Донецке осталась Доча — собака, которую так любил ее брат. Екатерина решила забрать ее к себе.
— Планировалось, что собаку привезет Алексей, когда приедет на похороны брата. Но на тот момент у Дочи еще не был готов ветеринарный паспорт. Я обратилась к волонтерам.
Неравнодушные люди из разных уголков страны объединились, чтобы помочь Доче добраться до своего нового дома. Сначала животное доставили в Волноваху, оттуда — в Донецк. Затем зоозащитники перевезли собаку в Москву, а после отправили на поезде в Улан-Удэ. Долгожданная встреча Екатерины и Дочи состоялась ранним утром на перроне городского вокзала.
Помнит хозяина.
С того момента прошло уже полтора года. За это время Доча окончательно обжилась в новой семье.
— Выросла. Ростом не сильно большая, но очень злая к чужакам. Настоящий охранник! Мы ее даже в ограде не выпускаем, чтобы случайно не убежала за ворота, — рассказывает Екатерина. — Ходим гулять по улице на поводке. Она очень любит бегать, энергии у нее хоть отбавляй!
Сибирячка рассказывает, что свое военное прошлое Доча не забыла: собака до сих пор боится громких залпов салюта и в этот момент старается где-то запрятаться. Но в будку при этом не лезет.
— Мы хотели ее в доме оставить жить, но ей там было некомфортно. Привыкла в детстве к окопной жизни. Пришлось селить на улицу. Доча очень умненькая! Воспринимает нас как хозяев. Понимает, если ругаем ее за какой-нибудь проступок. Очень любит есть витамины.
Екатерина признается, что несмотря на истечение времени, она до сих пор не может привыкнуть к мысли о том, что ее родного брата с ней нет.
— В комнате стоит портрет Андрея, рядом с ним статуэтки ангелочков. Моя 4-летняя дочка помнит его, и, когда хочет взять в руки ангелочка, будто спрашивает у дяди: «Андрюша, можно я возьму?». А затем на меня смотрит и говорит, что, мол, он разрешил. У меня в этот момент сердце просто разрывается, конечно. Брат очень любил детей!
В дом к Екатерины часто приезжают сослуживцы Андрея и Алексея. Младший брат, к слову, продолжает нести службу на СВО, но в настоящий момент проходит врачебную комиссию по состоянию здоровья.
— Доча, когда видит людей в военной форме, даже не лает на них. А вот если во двор заходит кто-то незнакомый в обычной одежде, то прямо с цепи срывается и лает, — рассказывает Екатерина. — Недавно при ней слушала голосовые записи, которые отправлял мне Андрей, различные видеозаписи, где он играет с собакой и зовет ее по кличке. Доча внимательно прислушивалась, поднимала уши наверх. Я думаю, что она все еще его помнит!