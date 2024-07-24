«Узнает голос погибшего хозяина на видео»: как сложилась судьба собаки Дочи, которую спас боец СВО из Бурятии

Эту трогательную историю КП-Иркутск рассказывала ранее. Боец СВО из Бурятии подобрал в зоне боевых действий щенка и назвал его Дочей. Мужчина хотел подарить животному дом и перевезти его к себе на малую родину, когда ему представится отпуск. Однако осуществить это он не успел… В феврале 2023 года боец погиб от ранения танкового снаряда. Планы погибшего осуществила его родная сестра. С помощью волонтеров Доча преодолела несколько тысяч километров, чтобы воссоединиться с семьей любимого хозяина. Как складывается их жизнь сейчас?