Основатель «Рувики» Медейко подвел итоги за первый год работы интернет-энциклопедии

— Я очень доволен всем, что нам удалось сделать с момента запуска. Мы собрали по-настоящему сильную команду — над продуктом работают выходцы из ведущих российских компаний, лидеров рынка. Мы определили наш путь и технологические доработки, чтобы кардинально отличаться от проекта, на идеях которого мы основаны. Мы уже реализовали часть инноваций и представим яркие обновления в конце года, которые связаны с нашей работой по интеграции нейросетей. Мы заключили важные стратегические партнерства с Российской академией наук, Президентской библиотекой, музеями, профессиональными игроками рынка. Мы стали появляться на первых строчках в поисковиках. Наш проект заметили, его узнаваемость растет. У нас много планов и амбиций, за второй год мы внедрим еще больше возможностей. Продукт будет развиваться с целью максимального удержания пользователей на платформе, уверен, мы еще вас удивим.