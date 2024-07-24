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Когда возобновится пассажирское ж/д сообщение со странами Запада?

БЖД инициирует возобновление международного пассажирского сообщения со странами Запада, но прогресса пока нет, сообщил заместитель начальника пассажирской службы БЖД Сергей Шемет на пресс-конференции 24 июля.

Источник: Смартпресс

«Что касается международных перевозок в западном направлении, мы на протяжении последних трех лет с такой инициативой выступаем, направляем письма. Но понятного, осмысленного ответа с той стороны пока не поступает», — сказал Шемет.

«Мы надеемся, что оно восстановится, но когда этот этап начнется — пока сказать сложно», — добавил он.

Шемет рассказал также, что пока самым популярным международным направлением БЖД является Москва и Санкт-Петербург. «Удельный вес перевозок только в эти города составляет 90%. Объемы перевозок за шесть месяцев этого года уже 1,1 млн пассажиров, что выше на 14%, или на 136 тыс. человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — уточнил он.