Когда возобновится пассажирское ж/д сообщение со странами Запада?

Шемет рассказал также, что пока самым популярным международным направлением БЖД является Москва и Санкт-Петербург. «Удельный вес перевозок только в эти города составляет 90%. Объемы перевозок за шесть месяцев этого года уже 1,1 млн пассажиров, что выше на 14%, или на 136 тыс. человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — уточнил он.