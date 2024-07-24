Звание Ветерана труда Иркутской области получили более 50 тысяч жителей региона

Звание «Ветеран труда Иркутской области» получили более 50 тысяч сибиряков. Теперь жители Приангарья, добросовестно отработавшие в регионе много лет, будут получать каждый месяц денежную выплату и иные меры социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.