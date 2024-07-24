Звание Ветерана труда Иркутской области получили более 50 тысяч жителей региона

Звание «Ветеран труда Иркутской области» получили более 50 тысяч сибиряков. Теперь жители Приангарья, добросовестно отработавшие в регионе много лет, будут получать каждый месяц денежную выплату и иные меры социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.
— В их числе — сохранение права на помощь в медорганизациях, компенсация половины расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатный проезд на автомобильном транспорте межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, — поделился министр соцразвития, опеки и попечительства Владимир Родионов.
Также ветеранам оплатят 50% стоимости проезда на электричках. Заполнить документ на присвоение звания Ветерана труда можно на портале Госуслуг.
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