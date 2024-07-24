В челябинском аэропорту экстренно посадили два самолета

Отметим, что в настоящее время на сайте аэропорта Екатеринбурга в онлайн-табло прилетов рядом с рейсами из Москвы и Благовещенска стоит статус «ожидается». Ориентировочное время прибытия пока установлено на 16:25 и 16:40 местного времени. При чем самолет из Благовещенска должен был сесть еще в 13:35, а московский борт — в 14:20.