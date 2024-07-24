В челябинском аэропорту экстренно посадили два самолета

Авиасудна направлялись в Екатеринбург, но в маршрут полета вмешались погодные условия.
Речь идет о самолетах, которые летели в соседний регион из Москвы и Благовещенска. По данным издания Ura.ru, бортам пришлось уходить на запасной аэродром, так как над воздушной гаванью Екатеринбурга шла гроза. В качестве площадки для вынужденной посадки выбрали аэропорт Челябинска, чтобы экипажи переждали непогоду.
Отметим, что в настоящее время на сайте аэропорта Екатеринбурга в онлайн-табло прилетов рядом с рейсами из Москвы и Благовещенска стоит статус «ожидается». Ориентировочное время прибытия пока установлено на 16:25 и 16:40 местного времени. При чем самолет из Благовещенска должен был сесть еще в 13:35, а московский борт — в 14:20.