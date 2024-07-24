Жара до 38 градусов: погода в Астане и Алматы

Прогноз погоды в Астане
25 июля в Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2−7, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 30−32 тепла.
26 июля переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 26−28 тепла.
27 июля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 26−28 тепла.
Прогноз погоды в Алматы
25 июля в Алматы будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
26 июля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
27 июля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.