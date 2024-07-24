От Красногорска до Муйнака. Что не так с развитием моногородов Узбекистана?

В Узбекистане до сих пор проблемы моногородов отдельно не рассматривались. Сейчас в республике проводятся реформы по комплексному развитию городов, повышению их инвестиционной привлекательности. В указе президента «О Стратегии “Узбекистан — 2030” обозначены такие задачи, как строительство в регионах жилых домов на 1 миллион квартир, доведение количества массивов “Янги Узбекистон” до 100, возведение дополнительно жилья на 200 тысяч семей, строительство в республике социальных домов, предназначенных для не менее 140 тысяч семей.