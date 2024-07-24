От Красногорска до Муйнака. Что не так с развитием моногородов Узбекистана?

Для справки: «Моногород — населенный пункт, основанный при градообразующем предприятии с целью обеспечения производства трудовыми ресурсами».
Моногорода можно увидеть во многих странах бывшего Союза. Они появлялись в прошлом по разным причинам: при индустриализации 30-х годов, эвакуации предприятий в годы Второй мировой войны, реализации военно-промышленных программ — атомной, космической и других. Моногорода возникали вокруг крупных месторождений полезных ископаемых — это характерно для Узбекистана.
В бывшем Союзе они появлялись вдалеке от рынков сбыта или имели экстремальные климатические условия. В период рыночной экономики все это усугубило их проблемы.
Какие бывают моногорода
В Узбекистане до сих пор проблемы моногородов отдельно не рассматривались. Сейчас в республике проводятся реформы по комплексному развитию городов, повышению их инвестиционной привлекательности. В указе президента «О Стратегии “Узбекистан — 2030” обозначены такие задачи, как строительство в регионах жилых домов на 1 миллион квартир, доведение количества массивов “Янги Узбекистон” до 100, возведение дополнительно жилья на 200 тысяч семей, строительство в республике социальных домов, предназначенных для не менее 140 тысяч семей.
Моногорода Узбекистана условно можно разделить на две группы. Градообразующие предприятия закрылись, но города не опустели и превратились в места проживания людей. Это Красногорск (Ташкентская область), Уйгурсай (Наманганская область), Южный Аламышик (Андижанская область), Койташ (Джизакская область) и Лянгар (Навоийская область). В них наблюдался устойчивый рост численности населения, что объясняется миграцией в направлении моногородов из регионов республики.
«Большинство моногородов республики привлекают жителей не своим производственным потенциалом, а как относительно комфортное место для проживания в силу наличия определенной городской инфраструктуры,» — пояснил эксперт Жахонгир Исматов, сотрудник кафедры географии Чирчикского государственного педагогического университета.
В другой части моногородов оставшееся население замещается притоком менее продуктивного — в такие городки переезжают те, кому не по карману жизнь в крупных городах. Так возникают депрессивные города, где живут люди с низкими доходами.
Как развивать моногорода
Специалисты считают, что путь возрождения моногородов — развитие малого бизнеса. Перспективным являются туристическое и рекреационное направления. Например, город Янгиабад преобразовался в популярный туристический объект. Этому способствовала относительная близость к Ташкенту и наличие природных рекреационных ресурсов.
Этот опыт можно применить и для других моногородов предгорной зоны, считает эксперт и предлагает активнее использовать природно-рекреационные ресурсы городов и поселков Красногорск, Ханабад, Койташ, Лянгар и Шаргунь. Для этого нужна «активная поддержка предпринимателей, предоставление им льготных кредитов, преференций в налогах и прочих платежах».
Также необходима модернизация производственной, транспортной и социальной инфраструктуры, коммунального обслуживания и улучшение экологической ситуации.
Стоит напомнить, что есть предложения и для промышленного туризма. Туристы желали бы увидеть взрывные работы на руднике Мурунтау, где они могли бы воочию увидеть добычу золота от А до Я.
Хороший пример привлечения внимания к городу Муйнаку, в котором был когда-то крупнейший консервный завод, куда завозилась рыба даже из самой Атлантики. В последние годы в Муйнаке проходят крупные фестивали электронной музыки, искусства и науки «Стихия», Чемпионат Узбекистана по авторалли по бывшему дну моря и другие акции, привлекающие гостей.
Зарубежный опыт
Возможны и малобюджетные положительные сдвиги. Нужны только желание и фантазия. В город Мышкин Ярославской области РФ ежегодно приезжают десятки тысяч туристов, чтобы посмотреть коллекцию мышей в единственном в мире Музее мыши, прогуляться по сохранившим застройку купеческого города улочкам и купить сувенир, сделанный местными мастерами-умельцами. Здесь сохранился дух провинции.
Проблемы моногородов общие для целого ряда стран. В России в 2014 году был составлен список из 319 моногородов, создан Фонд развития моногородов. За первые пять лет программы создали 406 тысяч рабочих мест, освоили 21,7 миллиарда рублей инвестиций.
Есть удачный пример развития новой отрасли при поддержке государства субсидиями и инвестициями в Германии. Там одна из крупных шахт преобразована в музей, в популярное общественное пространство с выставками и фестивалями, активно посещаемое туристами.
Великобритания также столкнулась с проблемой моногородов в 1970—1980-е. Тогда многие предприятия закрылись из-за кризиса, и правительство было вынуждено проводить политику диверсификации важных частей экономики. Эксперты приводят в пример Глазго. Новая политика правительства позволила создать более 50 тысяч рабочих мест. В настоящее время сфера услуг в Глазго предоставляет более 90% рабочих мест в городе.
В связи с этим Исматов считает, что удачные наработки других стран можно использовать для развития моногородов Узбекистана с учетом наших особенностей.