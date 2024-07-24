В Тайшете благоустраивают территорию возле стелы Герою Советского Союза

Во время рабочей поездки глава Иркутской области Игорь Кобзев осмотрел в Тайшете и районе различные учреждения, дороги и общественные пространства. В том числе и территорию возле стелы Герою Советского Союза Николаю Пахотищеву. Ее обновляют за счет федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», проектов «Есть решение» и «Народные инициативы».
Напомним, привести в порядок этот сквер решили сами горожане в прошлом году, активно участвуя в голосовании, которое проводилось по нацпроекту «Жильё и городская среда».
— За реконструкцию сквера имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Пахотищева выступило почти две тысячи жителей Тайшета. Хочу сказать спасибо всем принимающим участие в голосованиях за комфортную среду. Именно такие люди меняют города, делают их уютнее и комфортнее, — сказал губернатор Игорь Кобзев.
Так, на деньги, выделенные по национальному проекту, возле стелы обустроили пешеходные тропинки из тротуарной плитки, поставили там лавочки и урны, сделали клумбы и освещение. Осталось только посадить деревья и кустарники. А еще отреставрировать саму стелу.
Кроме того, в 2024 году в Тайшете по национальному проекту облагораживают сквер на улице Полевой и два двора — возле домов № 3 и № 5 по улице Зои Космодемьянской.