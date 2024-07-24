В Тайшете благоустраивают территорию возле стелы Герою Советского Союза

— За реконструкцию сквера имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Пахотищева выступило почти две тысячи жителей Тайшета. Хочу сказать спасибо всем принимающим участие в голосованиях за комфортную среду. Именно такие люди меняют города, делают их уютнее и комфортнее, — сказал губернатор Игорь Кобзев.