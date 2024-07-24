Нефть обнаружили на территории школы в Атырау

«По результатам проверки в управление полиции города были направлены письма для выяснения места поступления жидкости нефтяного происхождения и принятия мер в отношении виновных лиц», — сообщили в пресс-службе департамента экологии Атырауской области.
Администрация школы-интерната в Бесикты заметила черную маслянистую субстанцию еще в прошлом году. Сейчас ее стало больше, и они обратились в департамент экологии. Она стала просачиваться из-под земли.
«Вначале ее было мало, и мы засыпали ее песком. Но в этом году жидкости из почвы стало вытекать все больше», — говорит директор школы.
Экологии направили письма в акимат для проведения работ по очистке от данной субстанции.