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Нефть обнаружили на территории школы в Атырау

Атырау. 24 июля. КазТАГ — Нефть обнаружили на территории школы в Атырау, сообщает AtyrauPress.

Источник: pixabay

«По результатам проверки в управление полиции города были направлены письма для выяснения места поступления жидкости нефтяного происхождения и принятия мер в отношении виновных лиц», — сообщили в пресс-службе департамента экологии Атырауской области.

Администрация школы-интерната в Бесикты заметила черную маслянистую субстанцию еще в прошлом году. Сейчас ее стало больше, и они обратились в департамент экологии. Она стала просачиваться из-под земли.

«Вначале ее было мало, и мы засыпали ее песком. Но в этом году жидкости из почвы стало вытекать все больше», — говорит директор школы.

Экологии направили письма в акимат для проведения работ по очистке от данной субстанции.

экология