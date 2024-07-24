Площадь Минина частично перекроют из-за рок-фестиваля с 26 по 30 июля

Речь идет о музыкально-экологическом фестивале «Рок чистой воды». Ограничение будет действовать с полуночи 26 июля по 30 июля на участке от улицы Минина до Верхневолжской набережной.
Сейчас участок частично перекрыт для подготовительных работ, но двустороннее движение там сохранится. После мероприятия с 6 утра 28 июля там будет доступен проезд.
«Рок Чистой Воды-2024» (12+) пройдет в Нижнем Новгороде 27 июля. На сцене на площади Минина и Пожарского выступят 12 групп — «Чайф», «Пилот», «F.P.G.», «Гран — КуражЪ», «Ridols», а на главной сцене дебютируют «Чиж & Co». Помимо отечественных исполнителей, нижегородцы услышат и гостей из Беларуси: группы «SKYNET», «Невра», «Герои НВ», «Рок — Синдром» и «Виконт».
Также в этот день на центральной площади Нижнего Новгорода пройдут мастер-классы, квизы, исследовательские тесты и настольные игры.
Напомним, что редакция сайта для удобства своих читателей создала карту перекрытий дорог в центре города. Кроме того, узнать об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде можно в нашем телеграм-канале «Дорожные работы».