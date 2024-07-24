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Путин поручил разрешить заселяться в гостиницы по водительским правам

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность заселения граждан в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения с 1 июля 2025 года. Сейчас проживание в гостинице возможно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Источник: РИА "Новости"

Проект, предлагающий разрешить заселение в гостиницы и отели по военному билету, водительским удостоверениям и загранпаспорту, еще в феврале разработало Минэкономики. Как пояснили тогда в ведомстве, изменения необходимы для упрощения заселения в гостиницы, а также для регистрационного учета граждан России.

Сейчас, согласно постановлению правительства, чтобы поселиться в гостинице, необходимо предоставить один из документов: паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (до 14 лет), заграничный паспорт или временное удостоверение личности.

Путин Владимир
туризм и отдых