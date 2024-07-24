Путин поручил разрешить заселяться в гостиницы по водительским правам

Проект, предлагающий разрешить заселение в гостиницы и отели по военному билету, водительским удостоверениям и загранпаспорту, еще в феврале разработало Минэкономики. Как пояснили тогда в ведомстве, изменения необходимы для упрощения заселения в гостиницы, а также для регистрационного учета граждан России.