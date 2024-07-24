Проект строительства гостиницы на левобережье Ростова одобрила экспертиза

Проект строительства гостиницы на улице Левобережной в Ростове-на-Дону успешно прошел экспертизу. Соответствующую информацию указали на портале ГИС ЕГРЗ.
Речь идет о возведении «объекта гостиничного обслуживания со встроенными помещениями общественного питания, спортивного и торгового назначения».
Известно, что документацию на проверку по запросу застройщика подготовил индивидуальный предприниматель из донской столицы. Все представленные планы, сметы и результаты инженерных изысканий проверили эксперты ООО «Севкавэко», это также ростовская организация.
Положительное заключение по проекту в реестр внесли 23 июля 2024 года. Застройщиком выступает ООО «Ривердонпарк».