В Минске впервые покрасили самолет Ту-214 из Казани — видео

Первым бортом, внешний вид которого «освежили» в новом ангаре, стал произведенный в Казани Ту-214, сообщает в своем телеграм-канале Минпромторг Татарстана. Как отметил генеральный директор завода Владимир Пекарский, комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием, что позволяет окрашивать все виды воздушных судов.