Лучшие новые детективы, которые необходимо посмотреть

Спустя девять лет после релиза второго сезона «Настоящего детектива» Колин Фаррелл возвращается в калифорнийский нуар. Но с оговорками: в отличие от угрюмого коррумпированного детектива Велкоро, частный сыщик Джон Шугар, занятый поисками внучки легендарного голливудского продюсера, — существо, полное гуманизма и нежности. Соответственно, каноны жанра в «Шугаре» подвергаются довольно серьезному пересмотру, причем для наглядности классика тут постоянно цитируется: в кадре то и дело буквально возникают куски старых нуаров (и не только). В итоге ощущение от сериала такое, будто в жаркий день вместо классического (так скажем, круто сваренного) кофе случайно налили айс-латте, и только после первого глотка приходит внезапное понимание, что его-то и надо было брать изначально. Но вообще на добродушие «Шугар» настраивает с первых же секунд заставки под «Street Fighter Mas» Камаси Вашингтона; как отмечал музыкальный журналист Александр Горбачев, работы джазмена иногда звучат, будто саундтреки к фильмам Эльдара Рязанова, если бы действие разворачивалось в Лос-Анджелесе.