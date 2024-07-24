Никакого потепления: конец июля порадует омичей комфортной температурой

В Омске до конца июля синоптики прогнозируют теплую погоду до +24 градусов, затяжные дожди и грозы. Согласно прогнозу синоптиков, мощного потепления омичам стоит ждать лишь в начале августа. О том, какая погода будет в Омске 24−31 июля, рассказали синоптики сервиса Gismeteo.