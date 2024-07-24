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Никакого потепления: конец июля порадует омичей комфортной температурой

До конца июля в Омске ожидается тепло до +24 градусов, дожди и грозы.

Источник: Комсомольская правда

В Омске до конца июля синоптики прогнозируют теплую погоду до +24 градусов, затяжные дожди и грозы. Согласно прогнозу синоптиков, мощного потепления омичам стоит ждать лишь в начале августа. О том, какая погода будет в Омске 24−31 июля, рассказали синоптики сервиса Gismeteo.

До конца июля в Омске сохранится комфортная температура воздуха в пределах +22…+24 градусов. Ночью столбик термометра максимально опустится лишь до отметки в +13 градусов. Днем же минимальная температура воздуха будет в районе +19 градусов, максимальная — +24 градусов.

С пятницы по воскресенье, с 26 по 29 июля, омичей снова ожидают дожди. Воскресенье — без осадков. Затем ливни снова возобновятся со вторника, 30 июля.

В субботу, 27 июля, синоптики прогнозируют самый мощный дождь, ожидается, что в этот день выпадет 11 мм осадков.