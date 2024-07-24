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Деталь «Пермских ворот» стала экспонатом в краеведческом музее

Деталь снесенного арт-объекта «Пермские ворота» стала экспонатом в краеведческом музее поселка Павловского Пермского края. Об этом сообщается в официальном паблике музея «ВКонтакте». Первым на это обратил внимание портал Ura.ru.

Представители музея пояснили, что одно из поленьев, из которых был создан памятник, появилось в музее совсем недавно. «В нашей коллекции появился любопытный экспонат. Это небольшое полено — маленькая часть большой буквы П», — говорится в сообщении.

«Пермские ворота» — наиболее масштабный проект времен пермской культурной революции. Николай Полисский создал его для пермского музея современного искусства PERMM. «Ворота» представляют собой хаотично скрепленные еловые бревна, образующие букву П. Высота объекта — 12 м. При строительстве было использовано 5,2 тыс. бревен. Стоимость проекта составила 9 млн руб. Объект был возведен в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» и открыт летом 2011 года. В конце 2020 года «Пермские ворота» признали аварийными. Планировалось, что объект отремонтируют до конца 2022 года. В декабре того же года арт-объект передали с баланса музея современного искусства PERMM в ведение управления капитального строительства Пермского края. Поскольку объект имеет высокий уровень износа и попадает в зону строительства транспортной развязки в районе улицы Гайдара, его решено было демонтировать. Снос «Пермских ворот» начался 19 июня текущего года. Позже на сайте «Авито» начали появляться объявления о продаже оставшихся после сноса деталей — щепок и поленьев.

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