В Башкирии водитель Ford Transit решил пересечь реку вброд, но попал в ловушку.

В селе Абзаково Белорецкого района 24 июля водитель за рулем Ford Transit очень спешил по делам и решил пересечь реку Кульсугады вброд. Но сократить путь не удалось. Из-за поднявшегося в реке уровня воды и сильного течения мужчина со своей машиной оказался в ловушке. Попытки выбраться не увенчались успехом, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.