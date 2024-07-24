Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии водитель Ford Transit решил пересечь реку вброд, но попал в ловушку

В Башкирии водитель Ford Transit решил пересечь реку вброд, но попал в ловушку.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

В селе Абзаково Белорецкого района 24 июля водитель за рулем Ford Transit очень спешил по делам и решил пересечь реку Кульсугады вброд. Но сократить путь не удалось. Из-за поднявшегося в реке уровня воды и сильного течения мужчина со своей машиной оказался в ловушке. Попытки выбраться не увенчались успехом, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Водителю повезло, что рядом проводилось дежурно-профилактическое патрулирование работниками госкомитета. Они заметили застрявший грузовой фургон и сразу же поспешили на помощь. Отключив аккумулятор и прицепив к автомобилю трос, спасатели вытащили его на берег вместе с водителем.