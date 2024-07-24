На день города 28 июля 2024 в Волжском пустят дополнительные автобусы

Как будет работать общественный транспорт в День города в Волжском 28 июля 2024 года, рассказали в администрации города. Волжская автоколонна после концерта Лады Дэнс и двух салютов выведет на маршруты дополнительные автобусы.
Так, вечером 28 июля 2024 в Волжском после завершения праздничных мероприятий в 22.10 — 22.15 от площади Ленина и от ДК «ВГС» горожан повезут по домам автобусы № 2у и № 14.
На маршруты выйдут 16 машин. Из них 8 автобусов поедут по мере заполнения от площади Ленина, еще 8 автобусов повезут волжан от остановки ДК «ВГС».