Общественный транспорт усилят в Самаре из-за футбольного матча 26 июля

После матча подадут дополнительные трамваи № 25. Они будут ждать болельщиков на остановке «Стадион “Самара Арена”. А с остановки “Ул. Алма-Атинская” можно будет уехать на дополнительных автобусах №№ 1, 34, 41, 67, которые поедут в сторону проспекта Кирова. На остановке “Ул. Дальняя” пассажиров будут ждать автобусы № 1 и 67, которые проследуют в направлении поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.