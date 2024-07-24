Общественный транспорт усилят в Самаре из-за футбольного матча 26 июля

Вечером в пятницу, 26 июля 2024 года, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре пройдет футбольный матч «Крылья Советов» — «Ростов». В день его проведения в городе усилят работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.
После матча подадут дополнительные трамваи № 25. Они будут ждать болельщиков на остановке «Стадион “Самара Арена”. А с остановки “Ул. Алма-Атинская” можно будет уехать на дополнительных автобусах №№ 1, 34, 41, 67, которые поедут в сторону проспекта Кирова. На остановке “Ул. Дальняя” пассажиров будут ждать автобусы № 1 и 67, которые проследуют в направлении поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.
По данным городского дептранса, в день матча дороги около стадиона «Солидарность Арена» перекрывать не будут. Автомобилисты смогут свободно там передвигаться.