«Путаница в расписании авиакомпании». Аэропорт Сочи объяснил ситуацию с задержкой рейсов

Небольшие задержки и незначительные изменения в расписании по-прежнему отображены на онлайн табло. Погода не может не оказывать влияния на полеты, от метеоусловий зависит безопасность пассажиров в небе. К слову, решение о посадке самолета принимает командир воздушного судна.