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«Путаница в расписании авиакомпании». Аэропорт Сочи объяснил ситуацию с задержкой рейсов

В аэропорту Сочи прокомментировали ситуацию с задержкой рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Сочи работает в обычном режиме после обрушившейся на курорт стихии. На момент публикации, по заявлению представителей аэропорта, в расписании воздушной гавани глобальных задержек нет.

«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, все рейсы выполняются согласно расписанию, однако некоторые авиакомпании могут корректировать график своих рейсов в связи со стабилизацией расписания после неблагоприятных погодных условий накануне», — сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Небольшие задержки и незначительные изменения в расписании по-прежнему отображены на онлайн табло. Погода не может не оказывать влияния на полеты, от метеоусловий зависит безопасность пассажиров в небе. К слову, решение о посадке самолета принимает командир воздушного судна.

Утром 24 июля самолеты прибывали в аэропорт Сочи с небольшим опозданием, что как раз связано с ожиданием подходящий условий для посадки воздушного судна.

Теперь же ситуация нормализуется, а рейсы обслуживаются в порядке очередности. По словам представителя аэропорта, потребуется день-два для полной стабилизации расписания.

Ранее появлялись сообщения о массовой задержки рейсов на курорте. Однако в пресс-службе эту информацию опровергли.

«Информация, опубликованная рядом телеграм-каналов, о том, что в аэропорту Сочи отменено 20 рейсов из-за непогоды, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Пугающая цифра количества задержанных рейсов появилась из-за путаницы в расписании на сайте авиакомпании. К погодным условиям это никакого отношения не имеет и не отражает реальную картину происходящего.

Летом в Сочи всегда много людей. Аэропорт Сочи не является исключением. В воздушной гавани в пик сезона полно туристов, но в очереди не придется стоять дольше обычного, отметили в пресс-службе аэропорта.