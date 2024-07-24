Пенсионеры из Тайшета шьют антидроновые одеяла для бойцов СВО

Пенсионеры, ветераны СВО и волонтеры своими руками шьют для бойцов «за ленточкой» антидроновые одеяла, плащ-палатки, спальные мешки и носилки. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области желающие помочь парням работают на безвозмездной основе.
— Здесь собрались люди с большой душой и огромным сердцем. Они работают под лозунгом «Все для победы!». Это вызывает уважение и гордость. Хочу поблагодарить каждого, кто вносит вклад в общее дело, направленное на поддержку наших бойцов и защиту страны, — сказал глава региона Игорь Кобзев.
Губернатор вручил добровольцам благодарственные письма. А также осмотрел производственный цех и готовую продукцию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что звание Ветеран труда Иркутской области получили более 50 жителей региона. Теперь они могут претендовать на компенсацию половины расходов на ЖКХ, льготный проезд и ряд других мер социальной поддержки.