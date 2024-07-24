Пенсионеры из Тайшета шьют антидроновые одеяла для бойцов СВО

— Здесь собрались люди с большой душой и огромным сердцем. Они работают под лозунгом «Все для победы!». Это вызывает уважение и гордость. Хочу поблагодарить каждого, кто вносит вклад в общее дело, направленное на поддержку наших бойцов и защиту страны, — сказал глава региона Игорь Кобзев.