Семь новых школ откроется в Нижегородской области к новому учебному году

Одновременно с этим в рамках адресной инвестиционной программы в Нижегородской области будет построено еще два образовательных учреждения: школа на 600 мест по улице Зорге в Сарове и школа на 825 мест в микрорайоне Невский в Городце. Еще одна школа на 1225 мест будет построена в рамках федерального проекта «Жилье» — это школа № 188 в жилом комплексе Новая Кузнечиха. Разумеется, не все они откроются непосредственно к 1 сентября.