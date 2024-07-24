Семь новых школ откроется в Нижегородской области к новому учебному году

К новому учебному году в Нижегородской области планируется открыть семь новых школ, которые рассчитаны 7 250 мест.
— В частности, в рамках федерального проекта «Современная школа» в регионе завершится строительство четырех новых школ, рассчитанных на 4600 мест. Все они построены с помощью механизма концессионных соглашений. Среди них школа № 14 на тысячу мест в жилом районе Боталово-4 на Бору, школа на тысячу мест на улице Козерадского в Выксе, школа на 1500 мест в микрорайоне «Цветы-1» в районе поселка Дубенки и школа на 1100 мест в 12-м микрорайоне Арзамаса, — сообщили в региональном министерстве образования.
Одновременно с этим в рамках адресной инвестиционной программы в Нижегородской области будет построено еще два образовательных учреждения: школа на 600 мест по улице Зорге в Сарове и школа на 825 мест в микрорайоне Невский в Городце. Еще одна школа на 1225 мест будет построена в рамках федерального проекта «Жилье» — это школа № 188 в жилом комплексе Новая Кузнечиха. Разумеется, не все они откроются непосредственно к 1 сентября.
— Начало учебного процесса зависит от множества факторов, включая технические, ресурсные и регуляторные аспекты, — пояснили в региональном министерстве образования. — Региональные власти вместе с муниципальными образованиями делают все возможное, чтобы все учебные заведения своевременно начали свою работу.