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Нижегородский СК опроверг задержание Ильи Халтурина

Он проходит свидетелем по делу.

Источник: РИА "Новости"

Информация об аресте генерального директора «Теплоэнерго» и «Нижегородского водоканала» Ильи Халтурина не подтвердилась. Об этом «КП — НН» сообщили в пресс-службе ведомства.

— Наши сотрудники не задерживали Илью Халтурина, — сообщили в региональном Следкоме.

Днем 24 июля в ряде источников прошли слухи о том, что Илья Халтурин якобы задержан, однако позднее политический обозреватель Андрей Вовк написал, что Халтурин проходит свидетелем по другому делу.

— По какому — неизвестно, — добавил он.

Илья Халтурин был назначен генеральным директором АО «Нижегородский водоканал» в декабре 2022 года. Эту работу он совмещал с основной занятостью в АО «Теплоэнерго», который он возглавляет с 17 августа 2018 года.

СК