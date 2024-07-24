Нижегородский СК опроверг задержание Ильи Халтурина

Информация об аресте генерального директора «Теплоэнерго» и «Нижегородского водоканала» Ильи Халтурина не подтвердилась. Об этом «КП — НН» сообщили в пресс-службе ведомства.
— Наши сотрудники не задерживали Илью Халтурина, — сообщили в региональном Следкоме.
Днем 24 июля в ряде источников прошли слухи о том, что Илья Халтурин якобы задержан, однако позднее политический обозреватель Андрей Вовк написал, что Халтурин проходит свидетелем по другому делу.
— По какому — неизвестно, — добавил он.
Илья Халтурин был назначен генеральным директором АО «Нижегородский водоканал» в декабре 2022 года. Эту работу он совмещал с основной занятостью в АО «Теплоэнерго», который он возглавляет с 17 августа 2018 года.