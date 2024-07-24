В Башкирии в 14 раз проходит акция «Помоги собраться в школу»

В Башкирии стартовала 14-я по счету акция «Помоги собраться в школу», сообщает министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.
Цель акции — обеспечить детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всем необходимым для учебы, чтобы они начинали учебный год на равных условиях со всеми.
С 1 июля по 31 августа двери центров «Семья» и служб семьи открыты для всех желающих помочь.
Принять участие в акции могут как частные лица, так и организации.
В качестве помощи принимаются:
— новые канцелярские принадлежности и товары для творчества,
— новые или в хорошем состоянии портфели, школьная форма, учебники, художественная литература.