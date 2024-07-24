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В Беларуси зарегистрировали первую вакцину против рака легких

В Беларуси была зарегистрирована первая и единственная вакцина для лечения рака легких, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

Источник: Минск-новости

Вакцина CimaVax-EGF разработана и произведена Центром молекулярной иммунологии Кубы. Это терапевтический препарат против метастатического рака легкого. В ряде случаев вакцина повышает выживаемость пациентов с поздней стадией болезни.

Вакцина проходит клинические испытания в Европе, США и Японии. На данный момент более 6 тыс. пациентов с диагнозом «рак легкого» получили лечение этим препаратом.

Этот препарат предназначен для поддерживающей терапии пациентов с немелкоклеточным раком легкого на поздних стадиях после первой линии химиотерапии.

медицина