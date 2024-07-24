В Беларуси зарегистрировали первую вакцину против рака легких

Вакцина CimaVax-EGF разработана и произведена Центром молекулярной иммунологии Кубы. Это терапевтический препарат против метастатического рака легкого. В ряде случаев вакцина повышает выживаемость пациентов с поздней стадией болезни.
Вакцина проходит клинические испытания в Европе, США и Японии. На данный момент более 6 тыс. пациентов с диагнозом «рак легкого» получили лечение этим препаратом.
Этот препарат предназначен для поддерживающей терапии пациентов с немелкоклеточным раком легкого на поздних стадиях после первой линии химиотерапии.