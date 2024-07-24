«Живем одним днем и любим еще сильнее»: военный и медсестра из Иркутской области поженились, познакомившись в зоне СВО

«Их свела сама судьба», — говорят про пары, которые, кажется, не могли не встретиться. Ведь их знакомство произошло при самых непредсказуемых обстоятельствах. Одна из таких историй любви принадлежит молодым сибирякам Марии и Павлу (имена изменены — прим. ред.). Девушка и парень родились и росли в Иркутской области, но в разных городах — в 570-ти километрах друг от друга. Она в Братске, он — в Ангарске. Будущие супруги могли никогда не узнать друг друге, если бы однажды не приняли решение отправиться «за ленту», чтобы выполнить воинский долг.
— Решение подписать контракт о службе в зоне СВО я приняла быстро. Буквально за неделю, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск Мария. — Это был октябрь 2023 года. Училась на втором курсе университета на археолога. За два месяца до этого добровольцем уехал мой родной брат. Мне тоже хотелось помочь нашим ребятам.
Родители девушки были против, но та все равно пришла в военкомат. Оттуда ее направили в военную часть Новочеркасска.
— У меня был опыт жизни в полевых условиях. С одногруппниками мы ездили в археологические экспедиции, поэтому проблем с тем, какие вещи брать с собой, не было, — продолжает говорить сибирячка. — В Ростовской области провела меньше недели. Работала с бумагами, но понимала, что это не то, ради чего я приехала.
Пришло время пересекать границу. Доставить девушку в место расположения доверили двум военным. Увидев 21-летнюю барышню с осиной талией и весом чуть больше 45-ти килограммов, те впали в шок.
— Они расспрашивали, зачем такой хрупкой и маленькой девочке понадобилось в такое опасное место, — улыбается Мария. — А у меня даже чувства страха не было. Появилось оно только после первого отпуска, когда нужно было возвращаться обратно.
Одним из парней в камуфляже тогда оказался 25-летний Павел. На тот момент сержант был уже год как мобилизован и даже награжден медалью «За спасение погибавших». Разговорившись, сибиряки поняли — земляки!
— Обратила ли я на него внимание? Он показался мне достаточно серьезным и вместе с этим приятным, но не более. Мысли были забиты совершенно другим.
Доставив Марию на территорию Донецкой народной республики, военные вернулись к месту службы. Но с того момента Павел не переставал интересоваться делами новой знакомой: не обижает ли никто? Хорошо ли приняли? Не нужна ли ей помощь? Но та прекрасно понимала, что ее ждет, а потому была готова ко всему.
— В общежитии не было отопления, в комнатах стоял холод. Спали на обогревателях. Воду в душ подавали только в определенное время. Конечно, нелегко, но нестрашно.
Первые две недели у доброволицы ушли на обучение тактической медицине. Ей впервые в жизни пришлось взять в руки шприц, делать перевязку и накладывать жгут. Затем началась работа в полевом госпитале.
— Мы принимаем пациентов с ранениями легкой и средней степени тяжести, а также тех, кто просто заболел. Но забот хватает, признается медсестра. — Бойцов нужно не только лечить, но кормить и обстирывать. Также я езжу в командировки в Луганск, где еще более жесткие условия.
Тем временем, общение между Марией и Иваном становилось все более крепким. Раз в месяц им удавалось встретиться буквально на полчаса. Затем пара стала одновременно брать выходные на службе. Но и те не чаще суток в месяц. Несмотря на все трудности, молодые люди поняли — это любовь.
— В мой первый отпуск мы поехали вместе, — делится медсестра. — Познакомились с родителями друг друга, так как относились к нашим чувствам серьезно. Тогда я не знала, что втайне от меня Паша купил кольцо…
Предложение руки и сердца влюбленный сержант сделал в зоне спецоперации. Как положено, встал на одно колено и задал заветный вопрос. Окрыленная счастьем красавица без раздумий ответила «да». Пара решила обойтись без пышного торжества и отложить белое платье и банкет на будущее. Брак зарегистрировали на малой Родине жениха — в городе нефтехимиков.
— Своим гнездышком мы уже обзавелись. О детях пока не думаем, рановато, — говорит Мария. — Мы ничего не планируем наперед, так как уже привыкли жить одним днем. От этого наша любовь только крепче, искреннее. Мой контракт о службе заканчивается, но я намеренно не буду его расторгать. Хочу быть ближе к мужу, чтобы он знал, что не один.
Брак зарегистрировали в Ангарске. Фото: администрация Ангарского городского округа.