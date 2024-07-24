«Живем одним днем и любим еще сильнее»: военный и медсестра из Иркутской области поженились, познакомившись в зоне СВО

«Их свела сама судьба», — говорят про пары, которые, кажется, не могли не встретиться. Ведь их знакомство произошло при самых непредсказуемых обстоятельствах. Одна из таких историй любви принадлежит молодым сибирякам Марии и Павлу (имена изменены — прим. ред.). Девушка и парень родились и росли в Иркутской области, но в разных городах — в 570-ти километрах друг от друга. Она в Братске, он — в Ангарске. Будущие супруги могли никогда не узнать друг друге, если бы однажды не приняли решение отправиться «за ленту», чтобы выполнить воинский долг.