Метеоры можно успеть рассмотреть: жители Татарстана увидят зрелищный метеорный поток Персеиды летом 2024 года

Второй метеорный поток Альфа-Каприкорниды идет с 3 июля по 15 июля. Его пик также приходится на ночь с 29 на 30 июля. Несмотря на то, что в час будет пролетать всего около пяти метеоров, этот поток будет богат на очень яркие, преимущественно желтые метеоры. К тому же из-за относительно медленной скорости 23 километра в секунду «звездопад» можно будет рассмотреть в деталях.