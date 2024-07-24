Метеоры можно успеть рассмотреть: жители Татарстана увидят зрелищный метеорный поток Персеиды летом 2024 года

Жители Татарстана этом году смогут стать свидетелями одного из самых красивых астрономических явлений — метеорного потока Персеиды. Наблюдения за этим природным феноменом начались уже в середине июля и продлятся почти до конца августа, даря нам возможность насладиться потрясающей картиной падающих звезд. Рассказываем все, что известно о метеорном потоке Персеиды, что это такое, когда его можно будет увидеть в Татарстане.
Метеорный поток Персеиды в Казани: что это такое
Персеиды — это ежегодный метеорный поток, который возникает, когда Земля проходит через следы кометы Свифта-Туттля. Частицы кометы, входя в атмосферу планеты и сгорают, создавая яркие вспышки света, которые мы привыкли называть звездопадом. Максимальная активность Персеид приходится на середину августа, когда количество метеоров может достигать до 150 в час и даже больше.
Метеорный поток Персеиды: когда ждать в Казани
Жители Казани в этом году смогут наблюдать сразу несколько метеорных потоков. Наиболее зрелищным из них станет метеорный поток Персеиды, но и другие потоки заслуживают внимания. Вот что нужно знать о каждом из них:
Первый метеорный поток Южной Дельты-Аквариды, активен с 12 июля по 23 августа. Пик активности придется на ночь с 29 на 30 июля, однако наблюдать его можно и за 1−2 дня до и после этой даты, количество метеоров будет примерно таким же. Метеоры этого потока обычно неяркие, белого цвета. В час будет пролетать порядка 20−25 метеоров со скоростью 41 километр в секунду. Лучшее время для наблюдения — вторая половина ночи.
Второй метеорный поток Альфа-Каприкорниды идет с 3 июля по 15 июля. Его пик также приходится на ночь с 29 на 30 июля. Несмотря на то, что в час будет пролетать всего около пяти метеоров, этот поток будет богат на очень яркие, преимущественно желтые метеоры. К тому же из-за относительно медленной скорости 23 километра в секунду «звездопад» можно будет рассмотреть в деталях.
«Наблюдать метеорный поток можно в течении всей ночи, но лучше это делать до часа ночи, так как после высоко восходит Луна, которая засвечивает небо», — пояснили в Астрономической обсерватории им. Энгельгардта.
Самый известный и ожидаемый метеорный поток — Персеиды. Этот «звездопад» будет идти вплоть до 24 августа, а пик его активности варьируется на даты от 11 до 14 августа. В это время количество метеоров достигает 80−150 в час, и такие всплески активности будут длится несколько часов. Метеоры Персеиды выглядят как серия ярких «падающих звезд» зеленого цвета, двигающихся со скоростью более 59 километров в секунду.
Четвертый поток Каппа-Цингиды активен до 25 августа. Пик активности придется на 17 августа. В этот период будет пролетать всего около трех метеоров в час. Цвет метеоров преимущественно зеленый, и среди них будет немало ярких экземпляров, которые лучше всего наблюдать в первой половине ночи.
Как наблюдать метеорный поток Персеиды в Казани
В черте города наблюдать метеорный поток практически бессмысленно. Сильная засветка неба не позволит увидеть больше половины метеоров. Для лучших условий наблюдения рекомендуется отъехать подальше. От средних городов с населением до 1 миллиона человек нужно это 30 километров, от боле крупных — не менее чем за 100 километров.
Идеальное место для наблюдения — это темное, удаленное от светлых городов место. Лучше всего расположиться в шезлонге или на раскладушке. В крайнем случае можно использовать коврик, но обязательно приподнимите голову, чтобы не возникало желание спать.
— Дольше одного часа подряд наблюдать не стоит, так как со временем теряется внимание и концентрация. Раз в 30 минут делайте перерывы на 5−10 минут, во время которых можно пройтись вокруг и дать глазам отдохнуть.
— Место, откуда вылетают метеоры, находится высоко над горизонтом, поэтому смотреть можно в любую сторону неба. «Падающие звезды» будут появляться везде, так что не ограничивайте себя одной областью.
— Скорость метеоров ниже средней — около 25 км/с, поэтому их вполне можно будет успеть рассмотреть. Чем темнее место для наблюдения вы выберете, тем больше метеоров вы сможете увидеть, сообщает Астрономическая обсерватория им. Энгельгардта.