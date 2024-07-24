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Продлят ли студентам Астаны летние каникулы из-за Игр кочевников

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на онлайн-брифинге 24 июля 2024 года рассказал, как проведение Всемирных игр кочевников в Астане отразится на студентах, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Журналисты поинтересовались, не планируется ли перенос начала учебного года для студентов из-за Всемирных игр кочевников в Астане.

«Никак не будут влиять Игры кочевников на учебный процесс, будет в штатном режиме. Это, скорее всего, по школам будет решение принято, но высшее образование в прежнем режиме».

сказал в ответ Саясат Нурбек.

24 июня сообщалось, что начало учебного года могут перенести для школьников и студентов Астаны в связи с проведением V Всемирных игр кочевников.

В Астане с 8 по 13 сентября 2024 года будут проходить Международные спортивные состязания по этническим видам спорта — V Всемирные игры кочевников (ВИК). В мероприятии примут участие более 2 тыс. участников из 89 стран.

образование