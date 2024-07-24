В Уфе требуют отменить скачки на игрушечных конях

«Мы пытаемся показать людям, что это не детская игра, а настоящий спорт, где все также сложно и травмоопасно. Многие конечно не понимают и воспринимают это как детскую игру, где маленькие дети скачут на игрушечных лошадках на палке. Но на самом деле, проводятся большие соревнования, где есть сложные маршруты, которые не по силам даже взрослым людям. Высоты в таких маршрутах могут составлять и 120 см. В Финляндии есть такой формат как “мощность” где важно прыгнуть как можно выше и не сбить жердь на барьере. В этом формате высота может достигать 140 см. В России такой формат не очень развит, так как спортсмены не так хорошо подготовлены», — отметила она.