В Уфе требуют отменить скачки на игрушечных конях

Общественник из Башкирии Ильдар Резяпов обратился к министру спорта РФ Михаилу Дегтеряеву из-за нового спортивного движения — хоббихорсинга. По всей России появляются люди, которые всерьез занимаются ездой на деревянной палке с лошадиной головой. Много ли последователей такой активности в регионе, воспринимают ли их всерьез спортсмены и что это этом движении думают психологи, выяснял корреспондент UFA.AIF.RU.
«Деструктивное течение»
В своем письме на имя главы Минспорта РФ председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов потребовал не признавать скачки на палках официальным видом спорта. Информация о том, что такое решение может быть принято на днях появилась в интернете. Более того, сообщалось, что хоббихорсинг планируют готовить чуть ли не олимпийскую сборную. Само ведомство это сообщение пока никак не прокомментировало. Но новость взбудоражила умы общественников, которые радеют за молодые умы. По их мнению, движение негативно влияет на детей и подростков.
«Мы считаем хоббихорсинг деструктивным течением, подобным квадробике и фурри, которое стирает грань между человеком и животными, стремясь “оскотинить” людей. Казалось бы, это очевидно, но находятся чиновники, особенно занимающиеся вопросами детей, которые перенимают эту моду и гордятся своей эрудицией, отстаивая ее перед критиками», — отметил Ильдар Резяпов.
Все серьезно?
Между тем, движение, родиной которого считается Финляндия, уже охватило Россию. Соревнования по хоббихорсингу проводятся с 2019 года. В регионах существуют федерации и ассоциации. Участники относятся к своим игрушечным коням очень серьезно: уделяют особое внимание своим, выбирают имена, ухаживают за ними.
Председатель Федерации хоббихорсинга России Гавриил Морковкин заявил UFA.AIF.RU, что о признании этого движения видом спорта слышит впервые. Но ему непонятно, какое дело «ветеранам» до хоббихорсинга. Он подчеркнул, что заниматься скачками на палках с конскими головами, на самом деле очень трудно. Тренировки улучшают и умственную, и мышечную память, требуют запоминать различные элементы. Настоящим конником, может, и не станешь — зато хорошо подготовишься к езде на настоящей лошади. При этом нет необходимости мучать животное.
«Нас поддерживают многие тренеры по конному спорту. Какой смысл гонять бедную лошадь с начинающим? Конечно, лучше потренироваться так», — рассуждает Гавриил Морковкин.
Становится популярнее
В сентябре прошлого года соревнования по хоббихорсингу впервые прошли в Уфе. В городском пространстве «Арт-Квадрат» собрались около сотни зрителей. В турнире приняли участие 10 человек: по пять девушек и парней. Их разделили на две команды, которые соревновались в пять этапов.
Как рассказала UFA.AIF.RU спортсменка по хоббихорсингу София С., в Уфе он не развит так хорошо, как в Москве или той же Финляндии. Но интерес к нему есть.
«С каждым годом им в Уфе начинают заниматься все больше людей. Тренировки проходят на ипподроме “Акбузат”. В нашей команде примерной 15 человек в возрасте от 11 до 16 лет. И все они профессионально занимаются конным спортом. К сожалению, площадь не позволяет вместить больше желающих. Поэтому многие не могут приезжать к нам, хотя желание заниматься есть», — говорит София.
Благодаря соревнованиям, прошедшим в Уфе, многие увидели хоббихорсинг в новом формате.
«Мы пытаемся показать людям, что это не детская игра, а настоящий спорт, где все также сложно и травмоопасно. Многие конечно не понимают и воспринимают это как детскую игру, где маленькие дети скачут на игрушечных лошадках на палке. Но на самом деле, проводятся большие соревнования, где есть сложные маршруты, которые не по силам даже взрослым людям. Высоты в таких маршрутах могут составлять и 120 см. В Финляндии есть такой формат как “мощность” где важно прыгнуть как можно выше и не сбить жердь на барьере. В этом формате высота может достигать 140 см. В России такой формат не очень развит, так как спортсмены не так хорошо подготовлены», — отметила она.
Планируется ли в Башкирии развивать это движение, непонятно. Ответ от Минспорта республики на момент публикации не поступил. В ведомстве попросили официальный запрос по этой теме.
Деградирует общество?
Психолог Павел Быков назвал это движение «детским увлечением».
«Для детей и подростков — это, наверное, нормально. В детстве мы все играли в резиночку или в войнушку. Так и эти скачки на палке. Но спортом это называть нельзя, а только увлечением, — считает он. — Не вижу в этом движении психологических отклонений. В том, что люди вспоминают детство, нет ничего страшного».
Профессиональный конный спорт, по его словам, это тренировка и дрессировка животных. Это большой труд, так как не каждый может найти понимание с лошадью.
«Лошадь должна слушаться и выполнять команды. А какие команды будет выполнять голова животного на палке? Получается, обесценивание конного спорта, в котором все намного сложнее и требует больше усилий и времени. Тогда давайте сделаем детскую олимпиаду по прыганию в резиночку или игре в индейцев», — продолжает психолог. — Другое дело, если одни взрослые люди пытаются доказать другим, что детская игра является видом спорта, то это, по мнению Павла Быкова, уже действительно говорит о деградации общества".