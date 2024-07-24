Белорусский банк хочет увековечить в скульптуре смелую утку Копейку

В банке считают, что эту историю стоит увековечить, поэтому объявили конкурс на лучший проект памятника утке Копейке. Свои работы на конкурс могут представлять как профессиональные художники и скульпторы, так и любители. Работы будут оценивать по образно-художественному замыслу, архитектурно-пространственной композиции, конструкционному решению и примерной стоимости.