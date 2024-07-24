В зоопарке Челябинска ребенок устроил рыбалку в пруду с карпами

Сотрудники зоопарка возмущены тем, что родители не одернули ребенка: «Живые существа — не игрушки. Даже маленькая рыбка, даже крошечный хомячок могут чувствовать боль. Убивать кого-то просто ради потехи — это отвратительно, низко и аморально. В современном обществе такого быть не должно».