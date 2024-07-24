В зоопарке Челябинска ребенок устроил рыбалку в пруду с карпами

Челябинский зоопарк в социальных сетях рассказал произошедший в выходные случай: несовершеннолетний ребенок под прикрытием родителей пытался рыбачить в пруду с карпами.
«Да не просто руками рыбачить, а настоящей плетёнкой с крючком, — сообщает пресс-служба учреждения. — Естественно, в силу возраста рыбака карп “ушёл” вместе со снастями, а у нас появился новый квест под названием “Избавь бедную рыбу от пирсинга в губе”.
Сотрудники зоопарка возмущены тем, что родители не одернули ребенка: «Живые существа — не игрушки. Даже маленькая рыбка, даже крошечный хомячок могут чувствовать боль. Убивать кого-то просто ради потехи — это отвратительно, низко и аморально. В современном обществе такого быть не должно».
Любители животных призвали посетителей сообщать о фактах ненадлежащего обращения с животными сотрудникам учреждения. И сообщили, что рыболовный крюк удалось извлечь, а карпа вернуть в пруд.