Из-за аномальной жары в Крыму начала гибнуть рыба

Массовый мор рыбы произошел в лимане возле Оленевки. Рыба начала выбрасываться на берег из-за высокой температуры воды и гниения водорослей. Об этом рассказал замглавы администрации района Александр Дудинов.
По его словам, вода в лимане прогрелась до 30 градусов.
«Сейчас температура воды достигает 30−31 °C. Высокие температуры приводят к гниению водорослей, что вызывает резкое выделение сероводорода и падение уровня кислорода», — сказал Дудинов.
Для сохранения популяции обитателей лимана власти начали аэрацию водоема. Возле лимана установили специальные компрессоры, которые закачивают кислород в воду.
«С помощью компрессоров запустили процесс аэрации, чтобы рыбы дышали кислородом и выдыхали углекислый газ».
Местные жители продолжают убирать мертвую рыбу с берега соленого озера. К ним подключились волонтеры и даже отдыхающие.