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Из-за аномальной жары в Крыму начала гибнуть рыба

Вода в лимане прогрелась до 30 градусов.

Источник: Александр Дудинов — Telegram

Массовый мор рыбы произошел в лимане возле Оленевки. Рыба начала выбрасываться на берег из-за высокой температуры воды и гниения водорослей. Об этом рассказал замглавы администрации района Александр Дудинов.

По его словам, вода в лимане прогрелась до 30 градусов.

«Сейчас температура воды достигает 30−31 °C. Высокие температуры приводят к гниению водорослей, что вызывает резкое выделение сероводорода и падение уровня кислорода», — сказал Дудинов.

Для сохранения популяции обитателей лимана власти начали аэрацию водоема. Возле лимана установили специальные компрессоры, которые закачивают кислород в воду.

«С помощью компрессоров запустили процесс аэрации, чтобы рыбы дышали кислородом и выдыхали углекислый газ».

сообщил Дудинов

Местные жители продолжают убирать мертвую рыбу с берега соленого озера. К ним подключились волонтеры и даже отдыхающие.

экология