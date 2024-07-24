Синоптики назвали погоду в Челябинской области опасной, введен оранжевый код

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в Прогностической карте предупреждений по Уральскому федеральному округу. Она подготовлена Гидрометцентром России.
Оранжевый код погодной опасности будет действовать с 20 часов 24 июля и в течение последующих суток.
Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.
По словам синоптиков, в районе Каспийского моря формируется активный циклон, который в течение следующих суток (со средней скоростью 35−40 км/час) сместится на юг Челябинской области. «Там ближайшей ночью ожидаются обильные дожди, которые местами могут достигать опасных значений — до 50 мм и более за 12 часов, что может превысить месячную норму осадков, с грозами, градом и усилением ветра», — говорят специалисты Челябинского ЦГМС.
Далее, подпитываясь холодом, циклон будет усиливаться и углубляться, при этом, снизив скорость до 25 км/ч, сместится с юга на север.
«Сильные дожди будут распространяться уже на центральные и северные районы Челябинской области, также могут достигать опасных значений — до 50 мм осадков и более за 12 часов, превышая половину месячной нормы, а местами — и целую месячную норму осадков», — отмечают метеорологи.
Кроме того, с этим циклоном на Южном Урале будет небольшой прогрев, что приведет к похолоданию и отклонению среднесуточных температур на 3−6 градусов.
Ночью 25 июля в северной половине местами прошумят небольшие дожди, в южной — местами сильные и очень сильные, грозы, в горных районах локально туманы. Днем в четверг по всей территории дожди, местами — сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, кое-где — крупный. Ветер северо-восточный, восточный: ночью со скоростью 4−9 м/с, днем — 6−11 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 25 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8−13, завтра днем — максимум 14−19 градусов.
Непосредственно в Челябинске 25 июля ночью преимущественно без осадков, днем — дождь, местами — сильный, возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный ночью 4−9 м/с, днем 6−11 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью плюс 11−13, днем в четверг — 14−16 градусов.
«К 26 июля циклон достигнет южных районов Свердловской области, обеспечит несколько холодных ненастных дней.