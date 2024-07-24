Синоптики назвали погоду в Челябинской области опасной, введен оранжевый код

По словам синоптиков, в районе Каспийского моря формируется активный циклон, который в течение следующих суток (со средней скоростью 35−40 км/час) сместится на юг Челябинской области. «Там ближайшей ночью ожидаются обильные дожди, которые местами могут достигать опасных значений — до 50 мм и более за 12 часов, что может превысить месячную норму осадков, с грозами, градом и усилением ветра», — говорят специалисты Челябинского ЦГМС.