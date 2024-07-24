Новый аэропорт на сто пассажиров в час появится в Тайшетском районе

Новый аэропорт на приём сотни пассажиров в час планируют возвести в Тайшетском районе. План аэровокзала оценил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Как отмечают в пресс-службе правительства региона за год авиагавань сможет обслуживать более 68 тысяч человек.
— Тайшетский район — стратегически важная территория. В этом районе осуществляется строительство единого промышленного комплекса. Это дает новые рабочие места, привлекает людей. Разумеется, необходимо обеспечить улучшение качества жизни, особое внимание мы уделяем реализации таких проектов, которые повышают комфорт жителей, — отметил Игорь Кобзев.
Для создания проекта, инженеры ориентировались на самолет SSJ-100. Для взлета и посадки предусмотрено использование двух курсов на искусственной взлетно-посадочной полосе с асфальтобетонным покрытием.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что автодорогу в Тайшетском районе размыла река Бирюса. Ее уровень резко повысился из-за проливных дождей.