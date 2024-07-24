Новый аэропорт на сто пассажиров в час появится в Тайшетском районе

Новый аэропорт на приём сотни пассажиров в час планируют возвести в Тайшетском районе. План аэровокзала оценил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Как отмечают в пресс-службе правительства региона за год авиагавань сможет обслуживать более 68 тысяч человек.