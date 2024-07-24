Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 15 областях на четверг

В Костанайской области днем на западе, севере ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, днем на большей части области гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный утром и днем на западе, севере области порывы 15−20, временами 25 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 25 июля утром и днем ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем порывы 15−20 м/с.