Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 15 областях на четверг

В Алматы 25 июля днем ожидается сильная жара +35. В Конаеве 25 июля днем ветер юго-западный порывы 15−20 м/с, сохранится сильная жара +35+37. В Алматинской области днем на юге, в горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный днем в центре области порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35+37.
В Алматинской области днем
В Жамбылской области 25 июля днем в горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Днем на северо-западе области ожидается сильная жара +38+40. 25 июля на северо-западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе 25 июля днем ожидается ветер юго-западный 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара +38+39.
В Карагандинской области днем на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +35+36. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде 25 июля днем ожидается гроза.
В области Улытау днем на севере, востоке ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+37. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане 25 июля днем ожидается сильная жара +35+36.
В области Абай 25 июля днем на западе, севере, в центре ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северный, северо-восточный днем на западе, севере, в центре области 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+38. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее 25 июля днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северный, северо-восточный днем порывы 15−18 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ночью на юге, востоке ожидается гроза. Днем на севере, востоке, юге области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северный, северо-восточный днем на севере, востоке, юге области 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Мангистауской области на севере, востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 25 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Жетысу днем на северо-востоке ожидается ветер восточный порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+37. В Талдыкоргане 25 июля днем ожидается сильная жара +35+37.
В Актюбинской области ночью на западе, севере, востоке, днем в северной половине ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем в северной половине области гроза, град, шквал. Ветер восточный с переходом на западный ночью на севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем порывы 15−20 м/с. На юго-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе 25 июля временами ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный днем порывы 15 м/с.
В Павлодарской области ночью на севере, востоке ожидается гроза. Ветер северный ночью на севере области 15−20 м/с. В Павлодаре 24 июля вечером и 25 июля ночью ожидается гроза.
В Костанайской области днем на западе, севере ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, днем на большей части области гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный утром и днем на западе, севере области порывы 15−20, временами 25 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 25 июля утром и днем ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем порывы 15−20 м/с.
В Кызылординской области днем на севере ожидается гроза. Ожидается ветер восточный с переходом на западный днем на севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40−42 градус. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 25 июля ожидаетя ветер восточный с переходом на западный днем порывы 16 м/с. Днем ожидается сильная жара 40−41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области на севере, востоке ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью на западе, днем севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 25 июля ожидается ветер западный, северо-западный днем порывы 15−18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области 25 июля ночью на севере, востоке, юге ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На севере, востоке, юге области ожидается гроза. Ветер северо-западный, севереный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. На северо-западе, юго-востоке, в центре, области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 25 июля ночью ожидается гроза. Ветер северный днем порывы 18 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке, днем на западе ожидается гроза. Днем на западе области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный днем на западе области порывы 15−20 м/с.