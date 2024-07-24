Волгоградская область отправила военным партию дронов

Волгоградская область направила новую партию различного оборудования для военных в зону проведения СВО. По данным администрации региона, список необходимой бойцам техники формировали по заявкам от командиров находящихся на спецоперации частей волгоградского гарнизона.
В очередной партии груза, которая отправилась на передовую, квадрокоптеры различных модификаций. Дроны бойцы будут использовать для оперативных задач. Приобрели их за счет Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Регулярно направляют землякам в зону спецоперации и прочие новинки военного назначения, в том числе оптику, радиостанции. Собирают волгоградцы и посылки для самих военных.