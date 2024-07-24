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Последние новости к вечеру 24 июля 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 24 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 24 июля — в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 июля 2024 года.

Бортников: подорвавший автомобиль в Москве сбежал в Турцию

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сбежал в Турцию. Вопрос его поимки и экстрадиции обсуждается с турецкой стороной.

МИД Украины пояснил слова Кулебы о переговорах с Россией

Киев готов к переговорам с Москвой при условии её добросовестности, но пока этого не наблюдается, заявили в МИД Украины. Кулеба подчеркнул отсутствие таких тенденций со стороны Москвы.

Бакальчук ответила на претензии мужа по сделке с Russ

Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, рассказала свою версию конфликта с супругом Владиславом. Он заявил о рейдерстве компании и ухудшении финпоказателей на фоне прихода менеджмента Russ. Глава Чечни Кадыров поддержал Владислава, отметив юридические махинации и вовлеченность братьев Мирзоянов.

ГД приняла поправку об аресте за использование гаджетов на СВО

Госдума поддержала поправку о назначении дисциплинарного ареста до 10 суток за использование электронных устройств. Решение будут принимать командиры или начальники военной полиции и гарнизонов.

Минтруд предложил существенно поднять МРОТ с 1 января 2025 года

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, что представляет рост на 16,6%. МРОТ будет составлять 48% от медианной зарплаты. Проект опубликован для общественного обсуждения.