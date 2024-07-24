Последние новости к вечеру 24 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 июля 2024 года.
Бортников: подорвавший автомобиль в Москве сбежал в Турцию
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сбежал в Турцию. Вопрос его поимки и экстрадиции обсуждается с турецкой стороной.
МИД Украины пояснил слова Кулебы о переговорах с Россией
Киев готов к переговорам с Москвой при условии её добросовестности, но пока этого не наблюдается, заявили в МИД Украины. Кулеба подчеркнул отсутствие таких тенденций со стороны Москвы.
Бакальчук ответила на претензии мужа по сделке с Russ
Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, рассказала свою версию конфликта с супругом Владиславом. Он заявил о рейдерстве компании и ухудшении финпоказателей на фоне прихода менеджмента Russ. Глава Чечни Кадыров поддержал Владислава, отметив юридические махинации и вовлеченность братьев Мирзоянов.
ГД приняла поправку об аресте за использование гаджетов на СВО
Госдума поддержала поправку о назначении дисциплинарного ареста до 10 суток за использование электронных устройств. Решение будут принимать командиры или начальники военной полиции и гарнизонов.
Минтруд предложил существенно поднять МРОТ с 1 января 2025 года
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, что представляет рост на 16,6%. МРОТ будет составлять 48% от медианной зарплаты. Проект опубликован для общественного обсуждения.