Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 25 июля

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 25 июля 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Косарева, 18 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Новгородская, 1−88; Крестьянская, 17, 19; пр. Победы, 196−204; Краснознаменная, 27, 29; Логовая, 17−44; Лавровая, 17-А, 18−24; Новоградский пр. 19-Д — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Ш. Руставели, 16, 20, 22, 24; Барбюса, 15, 17; Коммунаров, 10, 10-А, 12, 12-А — с 08.30 до 12.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Барановическая, 1−8; Толстого, 17−60; Чапаева, 21−74; Западная, 8−34; Береговая, 3−17; пер. Новый, 2−8; Чапаева, 39−79 — с 08.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Мира, 42; Дегтярева, 3А, 58-А; Вахтангова, 10; Павелецкая, 18 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— 2-я Дальняя, 1, 1-А, 1-Б, 2, 2-Б, 3-А, 4, 5; Троицкий тр., 19-Ж, 19-Э, 21, 21-Ж — с 09.00 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Омская, 36 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Гоголя, 46−54; Полетаевская, 1−12; Пестеля, 41−57; Клиническая, 1−15; пер. Виноградный, 1−8; Рылеева, 24−47А; Московская, 3−19; Марата, 3, 5; Силикатная, 1−96; Иртышская, 3−34; Карпинского, 47−72А; Пятигорская, 40−62; Связи, 12−26; Архангельская, 1−10; Садоводческая, 1−14; Камышовая, 13−66 — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Марченко, 7-В -с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Главная, 6; Волочаевская, 37; пер. Слесарный, 12; Завалишина, 39; Первой Пятилетки, 3; пр. Ленина, ⅖ — с 08.30 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Гидроузел, пер. Короткий, 2, 4 — с 09.00 до 17.00.
— Цвиллинга, 2, 6, 11, 13, 13-А, 15; Труда, 92, 92-А — с 09.00 до 18.00.
Отключение электроэнергии:
— Кирова, 78, 78-Б; 8-е Марта, 56 — с 12.00 до 18.00.
— Мелькомбинат — 2, 11−38 — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.