Краеведческий музей в Аларском районе обновят по нацпроекту

Краеведческий музей Аларского обновляют по нацпроекту «Культура». Открытие объекта символично запланировали на 19 августа в день рождения Александра Вампилова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
— В музее выполнен ремонт, частично поставлено оборудование, скоро начнется его монтаж, — отметила министр культуры региона Олеся Полунина.
Также благодаря проекту в музее появится новое выставочное пространство, а также более десятка инсталляций. Они будут отражать историю муниципального образования, через землепашество и хлеборобства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе планируют возвести новый аэропорт. Аэровокзал сможет принимать более 68 человек за год.