Суд оставил ректора БФУ имени Канта в СИЗО

Напомним, Александра Федорова по подозрению в растрате задержали 9 июля. По версии следствия, Федоров и его заместитель Елена Мялкина разработали преступную схему, которая позволила им с февраля 2022 года по июнь 2024-го присвоить больше 18 млн.