Суд оставил ректора БФУ имени Канта в СИЗО

Суд оставил бывшего ректора БФУ имени Канта Александра Федорова в следственном изоляторе до 8 сентября. 24 июля постановление Ленинградского районного суда о заключении под стражу руководителя вуза было признано областным судом законным и обоснованным. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции подавала защитник Александра Федорова. В ней она просила отменить постановление как незаконное, заменить меру пресечения на домашний арест. Ранее домашний арест для себя просил и сам ректор.
Напомним, Александра Федорова по подозрению в растрате задержали 9 июля. По версии следствия, Федоров и его заместитель Елена Мялкина разработали преступную схему, которая позволила им с февраля 2022 года по июнь 2024-го присвоить больше 18 млн.
Проректор также находится в СИЗО.