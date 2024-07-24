Патриарх Кирилл утвердил лишение сана иерея Беляева, ездившего на СВО

В марте патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана экс-ректора Российского православного университета (РПУ) и бывшего наместника Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумена Петра (Еремеева). Причиной тому послужило нарушение 25-го правила Святых Апостолов, которое звучит как: «Епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенный, да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от общения церковного. Ибо писание глаголет: не отмстиши дважды за едино (Наум. 1:9). Такожде, и прочие причетники».